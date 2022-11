Frota de ônibus para Mosqueiro ganha reforço nesta sexta-feira para o feriado da Proclamação da República

Na próxima semana será o feriado da Proclamação da República, e muita gente já está se programando para aproveitar o feriado que cai na terça-feira(15), e pensando no público que deve sair da capital paraense para curtir as praias, como por exemplo da ilha de Mosqueiro, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) determinou o reforço operacional da linha Mosqueiro-São Brás.

A partir desta sexta-feira (11) até o dia 15 de novembro, o reforço vai contar com oito veículos para Mosqueiro. A operação começa a partir das 13h, saindo do terminal de linha Mosqueiro-São Brás, localizado na Praça Araújo Martins, em São Brás.

No sábado (12), domingo (13) e na segunda-feira (14), o horário de partida dos ônibus em direção ao distrito começa às 6h da manhã e a última viagem está prevista para as 22h40. Na segunda-feira (14), a operação vai das 12h40 às 20h.

Haverá também um esquema de reforço de mais sete ônibus para auxiliar no retorno da ilha, na terça-feira (15), com saída do Terminal Maracajá, em Mosqueiro, das 17h às 20h. O valor da tarifa para Mosqueiro é de R$ 6,40, sendo a meia-passagem R$ 3,20 e todas as gratuidades previstas em lei são asseguradas.

Foto: Ascom Semob