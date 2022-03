Frutas de época andam caras e sumidas das feiras de Belém

Beribá, taperebá, cupuaçu, uxi, mari, muruci, tucumã e piquiá são frutos da época do chamado inverno amazônico. Os frutos são naturais da cultura paraense, no entanto, quando ofertados nas feiras e supermercados, a coloração e o sabor perdem a consistência em função dos altos preços cobrados.

“Eu não entendo por que essas frutas são tão caras, se são nossas; o bacuri tem preço absurdo, abusido, a gente compra um ou dois só para provar mesmo”, diz dona Fátima Maria da Silva, doméstica que fazia compras na manhã desta segunda-feira, 07, na feira do Ver-o-Peso.



Segundo Fátima Maria, ela, em geral, não vai ao Ver-o-Peso, mas, quando deseja comer as frutas que tem como “exóticas”, em geral, se dirige até o centro comercial, “pois é onde sempre se encontra e com preços módicos”. Entretanto, ela conta que hoje só encontrou mesmo as frutas convencionais, como banana, abacaxi, mamão, abacate – que o preço está nas alturas -, goiaba e acerola.



“Não sei o que está acontecendo. Nesta época, em geral, a gente encontra os nossos frutos saborosos, mas parece que neste ano está vasqueiro (ausente). E quando tem, dá até medo de perguntar o preço. Um beribá estão cobrando cerca de oito reais, pequeno e batido. Os grandões estão mais de quinze, vinte reais. Mari e uxi sumiram. Piquiá e taperebá, nem se fala. Cadê as mangabas que se vendia em paneirinhos?” questiona dona Fátima Maria, que volta para casa sem ter conseguido seu objetivo, que era levar algumas frutas exóticas para saborear com a família depois do almoço.



A reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ perguntou a alguns feirantes sobre os preços e o sumiço dos frutos. Eles falaram que não tem chegado, que não há o fruto na Ceasa e nem os ribeirinhos têm aparecido com a mercadoria nas docas do Ver-o-Peso. Dizem que os preços são cobrados conforme a demanda e a oferta, e reclamam que a margem de lucro é pequena.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar