Frutas ficaram mais caras no 1º semestre e reajustes superam a inflação

Pesquisas do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA mostram que os preços das frutas comercializadas em feiras livres e supermercados da Grande Belém apresentaram queda no mês passado (Junho/2023) em relação ao mês de Maio/2023. Entretanto, nos balanços comparativos de preços do 1º semestre deste ano (Janeiro-Junho/2023) e também dos últimos 12 meses (Junho/2022-Junho/2023), a maioria das frutas pesquisadas continua caras e acumulam reajustes acima da inflação calculada para os mesmos períodos.

Segundo as pesquisas semanais realizadas pelo Dieese/PA, a maioria das frutas apresentou recuos de preços no mês passado (Junho/2023) em relação a maio, com destaque para o mamão, quilo com queda de 5,63%, seguido do Melão Amarelo, queda de 2,42%; Tangerina, queda de 1,93%; Goiaba vermelha, queda de 0,96%; Maracujá, queda de 0,76%; Banana prata, queda de 0,45% e da Acerola, queda de 0,21%. Também no mês passado, algumas frutas apresentaram altas de preços, caso do Limão, com alta de 23,81%, seguido do Abacate, alta de 4,41%; Manga Rosa, alta de 3,69%; Abacaxi, unidade com alta de 2,60%; Laranja Pêra, quilo com alta de 2,45% e da Melancia, alta de 1,27%.

NO 1º SEMESTRE

Mesmo com o recuo de preços observado no mês passado (Junho/2023), as análises do Dieese mostram que no balanço comparativo de preços do 1º semestre deste ano (Janeiro-JunhO/2023), a maioria das frutas pesquisadas, comercializadas na Grande Belém ficou mais cara e várias situações, com reajustes acima da inflação calculada em 2,69% para o mesmo período. No período analisado, as maiores altas de preços foram registradas nas seguintes frutas: Abacaxi, unidade com alta acumulada de 47,38%, seguido da Manga rosa, quilo com alta de 35,47%; Melancia, alta de 14,94%; Maracujá, alta de 13,75%; Laranja Pêra, alta de 10,15%; Melão Amarelo, alta de 5,58%; Banana Prata, alta de 5,50%; Tangerina, alta de 4,97% e da Goiaba vermelha, com alta de 1,10%. Também no 1º semestre deste ano, algumas frutas pesquisadas apresentaram recuos de preços, como o Limão, quilo com queda acumulada de 58,78%, seguido do Abacate, queda de 24,78%; Acerola, queda de 5,01% e do Mamão, com queda de 4,76%

EM 12 MESES

Segundo o Dieese/PA, no Balanço comparativo de preços dos últimos 12 meses (Junho/2022-Junho/2023), a maioria das frutas consumidas pelos paraenses e comercializadas em feiras e supermercados da Grande Belém também ficou mais cara e a maioria com reajustes acima da inflação calculada em torno de 3,00% para o mesmo período. No período analisado, as maiores altas de preços foram verificadas nos preços das seguintes frutas: Abacaxi, unidade com reajuste acumulado de 50,38%, seguido do Maracujá, com alta de 40,89%; Mamão, alta de 40,58%; Manga rosa, alta de 39,06%; Banana prata, alta de 21,78%; Acerola, alta de 21,05%; Tangerina, alta de 16,42%; Laranja pera, alta de 12,91%; Melão Amarelo, alta de 12,66%; Melancia, alta de 11,73% e a Goiaba vermelha, com alta de 8,54%; nos últimos 12 meses, poucas frutas apresentaram recuos de preços com destaque para o Limão, com queda de 20,61%, seguido do Abacate, quilo com queda de 13,27%.

