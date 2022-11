Fruto Sagrado faz hoje uma noite de rock gospel na Estação Gasômetro

Um dos pioneiros do rock gospel nacional, Fruto Sagrado faz o primeiro show em Belém depois de mais de três décadas de estrada. A banda carioca se apresenta no Teatro Estação Gasômetro neste sábado, 19, como atração principal do Festival Reconnect. O evento também traz as bandas Athos 2, Sempper e NG2.



Enquanto muitas igrejas relutavam em incluir a bateria como um instrumento de louvor, desde o fim da década de 1980 o quarteto de crentes ligava a distorção para falar de temas então pouco presentes no mundo musical evangélico, como problemas sociais, meio ambiente e política. E isso teve um custo. O vocalista Marco Afonso, o Marcão, precisou deixar a igreja pentecostal da qual fazia parte.



“Eram naquele esquema de que rock era do diabo. Lembro que fui disciplinado por ter ido ao Rock in Rio em 1985”, relembra o cantor, hoje pastor em Niteroi.



A união com músicos de uma denominação menos restritiva deu tão certo que, hoje, éimpossível contar a história da cena rock gospel sem incluir o Fruto Sagrado. A banda foi uma das pioneiras de um movimento duradouro, ao lado de artistas como Oficina G3, Catedral e Resgate. Essas bandas causam uma nostalgia nos roqueiros evangélicos equivalente ao efeito dos primeiros álbuns de Legião Urbana, Titãse Paralamas, para o público secular da meia idade.

O Fruto Sagrado chega a Belém com a turnê “A Volta dos Que não Foram”, nome de uma das canções, mas que também pode ser interpretado como uma referência à volta do vocalista original, Marcão, depois de mais de dez anos ausente do grupo. Do primeiro álbum (1991) adiante, a banda saiu de um som ainda carregado de oitentismo até chegar a um metal percussivo sem medo de soar brasileiro.



Serviço:

Festival Reconnect

Atrações: FrutoSagrado, Athos 2, Sempper e NG2.

Dia: 19/11

Local: Estação Gasômetro

Hora: 18h

Preço: R$ 60

Contato: 91 9369-1602 Emanoel Pimentel



Imagem: Divulgação