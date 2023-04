Fuga em massa do Centro de Recuperação Penal de Bragança

Um grupo de 13 prisioneiros da ala do regime semiaberto fugiu nos primeiros minutos da madrugada deste sábado do Centro de Recuperação Penal de Bragança, município situado a 220 quilômetros da capital, no nordeste do Estado.



A região está toda de alerta e as polícias Civil e Militar diligenciam atrás dos criminosos.

Os policiais de Bragança trabalham com reforços da região e até de Belém em força-tarefa para recapturar o grupo de detentos que deixou a ala do Regime Semiaberto.



A Polícia apura os fatos para identificar possíveis envolvidos com a fuga. Mas é certo que os fugitivos também optaram com ajuda de fora para implementar a fuga.



Na tarde deste sábado, 08, foram divulgados os nomes dos detentor que escaparam:

Paulo Sergio de Sousa Vieira

Carlos Alexandre Silva Ribeiro

Edvaldo Sousa da Silva

Alex Nunes Rodrigues Tavares

Jhony Nunes dos Santos

Lucas de Jesus Silva

Nadson Reis de Brito

Jose de Brito Furtado

Nailson Cunha da Silva

Jhones Silva de Aviz

Marinaldo da Silva

Thiago Henrique Nascimento Nogueira

Waleson Reney Monteiro Furtado da Silva

Imagens: Reprodução/Jorge Nascimento/Ronabar