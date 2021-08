Fumaça assusta clientes em shopping de Belém

Corpo de Bombeiros foi acionado para o local na manhã desta terça (3).

Uma fumaça assustou clientes de um shopping na av. Visconde de Souza Franco, em Belém, na manhã desta terça (3). Um princípio de incêndio foi registrado em um restaurante e o Corpo de Bombeiros foi acionado para o local. Não houve feridos.

O Corpo de Bombeiros e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil disseram que o acionamento ocorreu para caso, inicialmente, tratado como incêndio no shopping, no primeiro piso e perto da entrada principal.

No entanto, ao chegarem no local, os agentes verificaram que não havia foco de incêndio, apenas fumaça, com origem de caixas de papelão nas proximidades de uma padaria. Os bombeiros informaram que as equipes efetuaram o controle do foco de fumaça e aguardam laudo da perícia.

Em nota, o Boulevard Shopping disse que o incidente ocorreu enquanto ainda estava fechado e por segurança, o Corpo de Bombeiros foi acionado. “Nenhum dano foi registrado e o empreendimento está funcionando normalmente”, afirma a nota.

