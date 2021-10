Fumbel convoca grupos artísticos sobre a alteração da Lei Valmir Bispo

A Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel) informa que, por conta da nova circulação da variante Delta do SARS-CoV 2 (agente causador de Covid-19) em Belém, as reuniões com os grupos e segmentos artísticos para alteração da Lei Valmir Bispo irá acontecer em formato virtual.



Será liberado 30 minutos antes do início da reunião os links para participação. A fundação pontua que a saúde e o bem-estar da população são prioridade, e que segue arisca as orientações da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).



7/10 – Abertura com representantes do Conselho Municipal de Política Cultural do Município de Belém (CMPC), integrantes da Prefeitura e demais membros da sociedade civil: Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP); Ministério Público do Estado, Ordem dos Advogados do Brasil-Seção Pará, Câmara Municipal de Belém (CMB), representantes dos Distritos, etc…

28/10 – Artes visuais; fotografia; design; arte digital.

03/11 – Cinema; literatura, livro, arquivos e bibliotecas.

04/11 – Patrimônio cultural material; arquitetura e urbanismo; museus e espaços de memória.

05/11 – Patrimônio cultural imaterial; culturas alimentares; cerâmica e produção de artefatos regionais.

08/11 – Cultura indígena; Comunidades tradicionais e ribeirinhas.

09/11 – Cultura Afro-brasileira.

10/11 – Teatro; dança e artes circenses.

11/11 – Cultura popular contemporânea: Hip-Hop.

12/11 – Cultura popular contemporânea: Coletivos de aparelhagens.

16/11 – Cultura popular tradicional: Carnaval.

17/11 – Música.

18/11 – Cultura popular tradicional – Festejos juninos e folguedos

19/11 – Cultura popular tradicional – Carimbó e Parafolclóricos.

23/11 – Economia cultural e criativa – Moda; gastronomia; trabalhos manuais.

Foto: Fumbel