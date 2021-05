Fumbel promove educação ambiental no bairro da Condor

A história de Belém vivenciada in loco, com uma aula prática ontem, 28. Foi o que promoveu nesta semana a Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), na pessoa de seu presidente, o historiador Michel Pinho, que ministrou a palestra do Painel de Resgate das Origens de Belém. Na ocasião, os participantes caminharem pelas ruas do bairro da Condor, nos arredores da Escola Rotary, onde foi realizado o evento promovido pela Prefeitura de Belém, como parte do Programa de Educação Ambiental e Sanitária (PEAS), do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben).



Um dos bairros de Belém inicialmente ocupado por ribeirinhos, a Condor ainda guarda a arquitetura popular característica de uma época em que as casas eram construídas como palafitas, numa área que era alagada pelo Igarapé do Piri.



Michel Pinho lembrou que, quando Belém ainda era uma cidadezinha perdida na Amazônia, de difícil acesso, no começo da colonização, quem passava fome eram os portugueses. A cidade não tinha abastecimento regular de alimentos, enquanto os ribeirinhos que moravam nos arredores da cidade tinham fartura de peixes e frutas, como o açaí, que matava a fome do povo.

Pinho falou que “é importante a gente entender que o exercício público sobre o espaço deve contemplar as pessoas. Entender a sua identidade, entender a sua cultura, entender a sua cidade faz parte do exercício da cidadania. Sem esse processo a gente não consegue fazer com que essa cidade respire cultura”.



Alex Ruffeil, subcoordenador Ambiental do Promaben, disse que o painel foi uma ação muito importante do PEAS. “Fizemos o resgate histórico de como se desenvolveu a ocupação do município de Belém, que está diretamente relacionada ao meio ambiente. E de como a gente pode conscientizar hoje as pessoas para ter um meio ambiente melhor”.



Por sua vez, Domingos Conceição, sociólogo, morador do Jurunas, afirmou que “o Promaben ganha um outro sentido, outra visão, outra concepção de relação com a cidade, de desenvolvimento, de cultura e de infraestrutura, pra dar mais qualidade de vida ambiental para a população”.

Gorete Queiroz, da Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) considerou a iniciativa d0 Promaben “muito importante, porque a gente conhece de onde vêm as nossas origens e podemos trabalhar pela melhoria da nossa Belém”.