Fumbel promove o evento “Uma Noite no Museu” para crianças e adultos

No próximo dia 26 e 27 de julho, a Fundação Cultural de Belém (Fumbel) irá realizar o evento “Uma Noite no Museu”, onde serão realizadas visitas noturnas, voltadas para o público infantil, em dois horários específicos, ás 19h e 20h.

As visitas serão no Museu casa Francisco Bolonha. Cada criança entrará com um acompanhante responsável. Serão 15 crianças e 15 acompanhantes em cada horário. No dia 27, a visita será realizada para o público adulto em três horários: 21h, 22h e 23h. São 30 vagas por horário que serão preenchidas via agendamento.

A iniciativa é devido ao grande sucesso das visitas ao Museu Casa Francisco Bolonha, que ocorrem por agendamento todas as terças e quintas-feiras. São pessoas cada vez mais interessadas em conhecer mais sobre o Patrimônio Histórico, um direito a todo cidadão.

Os agendamentos podem ser realizados através do WhatsApp (91) 98417-5894.

Foto: Fernando Sette / Agência Belém