Funbosque abre as portas neste sábado (24) com programações da 3ª edição do Amazonizar Mairí

Neste sábado (24), a Fundação Escola Bosque (Fumbosque) vai realizar a 3ª Edição do Amazonizar Mairí. A ação faz parte da programação da I Bienal de Artes de Belém, que tem como tema “Afirmação de direitos”.

O Amazonizar é uma grande festa cultural local, que fortalece ideia de transformar Belém em uma cidade amazônica, arborizada e verde, despertando nas pessoas o sentimento de ser amazônico.

As portas do parque estarão abertas para a comunidade viver a experiência do Amazonizar Mairí. Os visitantes terão a oportunidade de conhecer o Lago Borboleta Azul, passear pelas trilhas, sentir os mistérios do Bosquinho e seus encantos, por meio de um cortejo cabano dentro da floresta, com a presença de mestres da cultura popular, produtores artesanais e outros.

A programação contará com apresentações teatrais, contação de história, sarau eco poético, exposições fotográficas, pintura corporal, vivencia cerâmica. Além de comercialização de comidas, mel de abelha, produtos da agricultura familiar local e a distribuição de mudas arbóreas e medicinas.

Confira a programação

Local: Refeitório

9h – Abertura

9h10 – Roda de Toré: Wyka Kwara

9h30 – Teatro da Cobra Grande

10h – Boi Misterioso

10h30 – Roda de tambores

10h30 às 12h – Aula show

11h – Show de Raule Assunção

13h – Grupo Tucuxy.

Local: Anfiteatro

11h – Contação de histórias

Xamã Contadoras de Histórias

11h20 – Asflora trilha das lendas amazônicas em direção ao Ecomuseu

Local: Ecomuseu

11h40 – Vivência com cerâmica

Local: Bloco dos mamíferos

9h – Roda de capoeira

Local: Bloco dos peixes

10h – Judô

Local: Casarão da Cultura

10h – Lançamento do livro Memórias e Experiências de Lutas Populares em Belém-PA, do escritor André Vasconcelos, ex-aluno da Escola Bosque

11h – Oficina de Dança Circular

11h30 – Performance “O Xamã”

-Viveiro Educador

-Radio Curupira.

Foto Reprodução: funbosque