Funbosque abre inscrições de processo seletivo para contratação de profissionais nesta quinta-feira

A Fundação Escola Bosque (Funbosque) abriu nesta quinta-feira (19) as inscrições do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de 198 profissionais. Os interessados em participar do PSS devem fazer inscrição pela internet somente nesta quinta de 8h às 23h59.

A primeira etapa do processo corresponde à inscrição, com caráter habilitatório, realizada exclusivamente, através do formulário eletrônico. As vagas são para as funções dos níveis fundamental, médio e superior, com vencimentos que variam de R$ 2.174,00 a R$ 7.090,95.

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 10 de setembro.

Fonte: G1 Pa — Belém

Foto: Reprodução/Agência Belém