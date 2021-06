Funbosque inicia reforma, manutenção e construção nos espaços da instituição

A Fundação Escola Bosque (Funbosque) iniciou as obras de reforma, revitalização e construção nos espaços da instituição. O serviço está orçado em cerca de R$ 600 mil, recursos oriundos do Fundo Municipal de Educação (FME). Os trabalhos estão sendo realizados sob a responsabilidade do engenheiro Rodolfo Puccini.

Início – Neste primeiro momento, os trabalhos estão sendo feitos na Casa Escola da Pesca (Cepe), com construção da passarela do refeitório até a lavandaria, construção do redário, reforma do auditório, alojamentos, sala de informática, bloco de administração, retorna na estrutura da caixa d’água e sala dos professores.

Na Cepe, o redário é uma antiga reivindicação e a construção da passarela, ligando refeitório à lavanderia, é o respeito e sensibilidade ao trabalho diário dos servidores, que hoje precisam atravessar um trajeto difícil.

A sala dos professores foi elaborada sem janelas, possuindo apenas espaço para sol, com estrura inadequada com telas. Na sede da Funbosque, os alojamentos, que ja estão em reforma e revitalização, se encontravam em completo abandono. Tambem está sendo feita a reforma do Casarão e do Ecomuseu da Amazônia.

Mais obras – A Funbosque também inicia no mês de julho, reforma e revitalização dos trapiches da ilha de Jutuba e Jamaci. “As Unidades Pedagógicas das ilhas estão em péssimas condições. É um desrespeito com o povo! Vamos mudar essa situação, com respeito e responsabilidade”, disse o presidente da Funbosque, Alickson Lopes.

Texto: Rita Ribeiro

Fonte: Agência Belém/Foto: Alex Ribeiro