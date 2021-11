Funbosque promove ação Amazonizar em Belém neste sábado

A Fundação Escola Bosque (Funbosque), vai realizar uma atividade da ação Amazonizar Belém que tem como objetivo transformar Belém em uma cidade muito mais arborizada.

O evento vai ser realizado na manhã deste sábado e a programação inclui a participação de produtores locais de açaí, pato, frango caipira, doces, geleias, adubo orgânico, plantas, verduras, entre outros, além de artesãos de instrumentos, bijuterias, tapetes e acessórios feitos de palha.

Terá também apresentações de teatro, dança, contação de histórias, grupos musicais de pássaros juninos são outras atrações do evento que unirá a cultura, saberes e economia local.

A iniciativa da ação convida a comunidade a participar e dessa forma incentivar a coleta seletiva, a reciclagem, arborização e a implantação de hortas comunitárias como uma política pública no distrito de Outeiro. O objetivo é criar uma rede comprometida com a coleta seletiva, de proteção do meio ambiente e, nesse sentido, desde janeiro deste ano a Fundação vem realizando ações de plantio em outeiro, fazendo o que vem chamando de “Amazonizar Belém”.

A ação vai acontecer na Fundação Escola Bosque (Funbosque) na Av. Nossa Sra. Da Conceição – São João de Outeiro no horário de 9h ás 14h.

Foto: funbosque.belem