Funbosque vai oferecer programação especial para a comunidade da ilha de Outeiro

A Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental Escola Bosque (Funbosque) irar promover neste sábado dia 25, uma ação que faz parte das programações do Setembro Verde, organizada pela prefeitura de Belém e secretarias municipais, na qual vai oferecer atividades relacionadas a área da música, poesia e teatro.

O evento terá exposição de trabalhos produzidos por artesoes das ilhas do distrito de Outeiro, e também vai oferecer um passeio pelas trilhas, e a degustação de plantas alimentícias, conhecidas como Pancs, essas plantas contêm partes comestíveis podendo ser nativas ou exóticas. A programação acontece neste sábado dia 25 as 8h até 12h na Escola Bosque, localizado no distrito de Outeiro.

Foto: Alessandra Serrão

Jornalista: Marina Moreira