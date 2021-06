Funcionária do Banpará e família são feitas reféns em Anapu, no PA

Quadrilha está sendo procurada pela Polícia.

Funcionária de uma agência do Banco do Estado do Pará (Banpará) e a família dela foram feitas reféns por uma quadrilha na manhã desta terça (15) em Anapu, sudoeste do estado. Segundo informações preliminares, ainda não confirmadas pela Polícia, foram roubados cerca de R$200 mil.

A Polícia Civil não quis dar detalhes do caso, mas disse que uma perícia já foi realizada na agência para ajudar nas investigações. Órgãos da segurança pública, inclusive agentes da Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos, estão fazendo diligências na cidade.

Em nota, o banco disse que a família da funcionária foi solta pelos assaltantes e não houve dano físico a nenhum familiar. A nota informa ainda que o banco “presta assistência à funcionária e sua família, bem como garante o acompanhamento médico e psicológico, além de liberar a funcionária vitimada da jornada de trabalho para a realização de tratamentos de saúde durante os dias necessários”.

A Polícia Militar informou que intensificou as rondas para identificar e prender os envolvidos. Qualquer informação que possa ajudar na investigação pode ser repassada pelo Disque Denúncia, 181.

Fonte: g1.globo.com