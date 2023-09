Funcionário da Caixa é preso por fraudar recursos do Bolsa Família

A Polícia Federal prendeu em flagrante um funcionário da Caixa Econômica Federal (CEF) envolvido em fraude na concessão de benefícios assistenciais do Bolsa Família. A agência do banco em questão fica no bairro da Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro. A prisão ocorreu na última sexta-feira (8), mas foi divulgada nesta segunda-feira (11) pela Polícia Federal.

O investigado foi flagrado alterando dados de acesso e sacando valores de contas beneficiárias do Bolsa Família, no interior da agência bancária. A ação contou com o apoio da equipe de cibersegurança da CEF.

As investigações e a prisão foram realizadas pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos da PF. Durante audiência de custódia, na 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

O funcionário da Caixa foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde aguardará julgamento, e responderá por furto mediante fraude, cuja pena máxima pode chegar a até oito anos de prisão.

*Agência Brasil

Fonte: Pleno News/ Foto: Agência Brasil/Marcelo Camargo