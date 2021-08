Funcionário da Cosanpa é agredido a pauladas ao tentar desligar o serviço de água de empresário em Belém

Um trabalhador que presta serviço para a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) foi agredido a pauladas por um empresário, na manhã desta quarta-feira (11), ao tentar realizar o desligar o serviço de água de um ponto comercial localizado na avenida Duque de Caxias, entre travessa do Chaco e Humaitá, no bairro do Marco, em Belém.

A vítima, que não teve o nome confirmado pela Cosanpa, foi agredida pelo empresário com pauladas na região da cabeça. A Polícia Militar chegou ao local e conteve a situação. O Samu foi acionado e prestou os primeiros socorros ao trabalhador ferido.

De acordo com a Polícia Civil, os envolvidos foram detidos e encaminhados para a delegacia onde prestam depoimento. Em seguida, serão encaminhados para o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves para realização do exame corpo de delito.

Em nota, a Cosanpa informou que está dando apoio ao colaborador agredido e acompanhando a situação.

Fonte: G1 PA — Belém

Foto: Reprodução/TV Liberal