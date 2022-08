Funcionário dos Correios é alvo de criminosos em Belém

Um funcionário dos Correios foi vítima de um assalto com sequestro na quarta-feira (3), em Belém. A ação criminosa foi confirmada pela empresa, que informou que “o empregado passa bem e está recebendo a devida atenção”.

O crime está sendo investigado pela Polícia Federal, que até o início da tarde desta quinta-feira (4) não passou informações sobre o caso, nem se há suspeitos identificados.

O funcionário conduzia um veículo da empresa com encomendas quando foi abordado. Os Correios e a polícia não detalharam como foi o assalto e por quanto tempo o empregado ficou sob a mira dos criminosos. Também não foi informado o que foi levado.

“Os Correios reiteram que mantêm estreita parceria com órgãos de segurança pública para prevenir crimes contra a estatal e empregados e, para preservar as suas integridades, a empresa não detalha informações sobre as ocorrências”, disse os Correios em nota.

Fonte: Debate com G1 Pará