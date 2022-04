Fundação Bosque Escola em parceria com instituições irá oferecer curso de graduação a moradores do Outeiro

A Fundação Escola Bosque em parceria com a Secretaria Municipal de Administração (Semad), articulou por meio do programa “Forma Pará”, o oferecimento da graduação em geoprocessamento na Funbosque , oferecendo 40 vagas na graduação a moradores do Outeiro. O Curso que será coordenado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), abriu inscrições na última segunda-feira (4).

Segundo a agência Belém, o presidente da Funbosque, Alickson Lopes declara sobre a novidade: “Muito nos honra abrigar este curso, participar deste momento histórico para a população de Outeiro. Estamos muito felizes com a oferta do Programa Forma Pará, da Secretaria de Ciência e Tecnologia estadual, do curso de geoprocessamento na Funbosque. Buscamos essa articulação na certeza de que o povo das ilhas possui uma capacidade enorme de gerar conhecimento”.

Além de Outeiro, a Semad vem estabelecendo o termo de convênio com o Programa Forma Pará, que tem parceria com prefeituras municipais e Instituições de Ensino Superior (IES), e irá beneficiar também os distritos de Mosqueiro e Icoaraci. Ainda segundo a agência, a secretária municipal de administração, Jurandir Novaes, destaca a importância da oferta de um curso superior na Escola Bosque: “A parceria para levar a graduação em geoprocessamento a Outeiro faz parte do Programa de Valorização do Servidor do governo da nossa gente. Nos importamos e investimos na raiz de questões, como a relação entre o desenvolvimento econômico e social e os investimentos em educação”. A secretária ainda enfatiza a o impacto causado na valorização social e humanização entre a gestão pública e os servidores, que também têm tido acesso a esses cursos superiores.

As inscrições poderão ser feitas pelos candidatos com ensino médio completo ou equivalente por meio do site da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) até o dia 11 de Abril. A taxa de inscrição irá custar R$20 reais, podendo ser solicitada a isenção por parte do candidato caso seja comprovada a falta de condições financeiras.

Redação: Paola Queiroz

Fonte: Agência Belém

Foto: Arquivo/Agência Belém