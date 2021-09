Fundação Carlos Gomes abre oferta vagas de emprego em Belém

A Fundação Carlos Gomes (FCG) abre nesta quarta-feira (29) as inscrições para a seleção de trabalhadores temporários de nível fundamental, médio e superior. A instituição oferta 10 vagas para lotação na sede do órgão, que fica em Belém.

As inscrições podem ser efetuadas pela internet, por meio do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (Sipros). O candidato deverá preencher todas as informações que serão solicitadas e fazer o envio da documentação ao órgão.

O período de inscrição se estende até o dia 30 de setembro de 2021. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Segundo o edital, a contratação ocorrerá pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade do órgão. Os cargos ofertados são:

Funções de nível fundamental: Auxiliar Operacional (5 vagas) e Motorista (1 vaga);

Função de nível médio: Assistente Administrativo (3 vagas);

Função de nível superior: Técnico de Administração e Finanças – Ciências Contábeis (1 vaga).

Os novos servidores receberão remuneração de R$ 1.100 para as funções de nível fundamental e de R$ 1.899,32 para os cargos de nível médio e superior.

Para os profissionais de nível superior, haverá um acréscimo de 80% referente à gratificação de escolaridade. Todos os profissionais terão direito ao auxílio-alimentação no valor de R$ 600. A jornada de trabalho será de 30 horas semanais.

Fonte G1 Pa