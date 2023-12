Fundação Carlos Gomes e Instituto abrem inscrições para curso livre de Musicalização

A Fundação Carlos Gomes e o Instituto Estadual Carlos Gomes abriram as inscrições para o processo seletivo do curso livre de Musicalização 2024. No período de 4 a 20 de dezembro, os candidatos podem conferir o edital e preencher os formulários eletrônicos disponíveis no site oficial http://www.fcg.pa.gov.br/



De acordo com informações do edital, o processo seletivo é voltado para a faixa etária de 10 a 15 anos completos até a data de inscrição. A taxa da inscrição é de R$ 50, e ainda é possível obter isenção por meio do formulário eletrônico, conforme os critérios estabelecidos.

O curso oferta 250 vagas e tem duração de um ano, com carga horária semanal de duas horas e contará com aulas e atividades presenciais coletivas. O processo seletivo também reservará vagas para pessoas com deficiência (PCD), conforme os critérios descritos no edital.



A avaliação dos candidatos será relacionada aos parâmetros de afinação, reprodução sonora e coordenação motora, seguindo os critérios básicos relacionados às habilidades sensoriais e motoras voltadas para a prática musical.



Data: 04/12 a 20/12

