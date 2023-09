Fundação Carlos Gomes e Instituto abrem inscrições para masterclasses do ‘VI Encanta’

A Fundação e o Instituto Carlos Gomes abriram, nesta segunda-feira (11), as inscrições para as masterclasses do VI Encontro de Canto da Amazônia (Encanta). O evento, valoriza os talentos do canto lírico e do cenário musical local. as inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo link.

As masterclasses visa garantir o aprimoramento técnico do canto lírico e do teatro musical. O periodo das aulas iniciam de 24 a 29 deste mês, na sede do Instituto Estadual Carlos Gomes. Serão disponibilizadas 20 vagas para alunos ativos e 12 vagas para ouvintes. A programação é aberta aos alunos da instituição e demais profissionais de canto lírico e teatro.

Para garantir a inscrição, o candidato precisa preencher os dados pessoais e também anexar duas partituras que serão trabalhadas com os professores nas masterclasses, além de encaminhar um vídeo com conteúdo e técnico para a audição. A seleção dos participantes ocorre até o próximo dia 18 e será realizada pela coordenação do evento.

Serviço:

Inscrições das Masterclasses do VI Encanta

Período: 11/09 a 18/09

Acesse, aqui, o formulário eletrônico.

Foto: Marcelo Seabra / Ag. Pará