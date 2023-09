Fundação Carlos Gomes promove VI Encontro de Canto da Amazônia em Belém

Começa a partir de domingo (24), o VI Encontro de Canto da Amazônia (Encanta), promovida pela Fundação Carlos Gomes e o Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG) que apresentará os talentos do cenário musical local. A iniciativa é desenvolvida pelo Ópera Estúdio do Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG) e objetiva proporcionar o aperfeiçoamento dos alunos de canto lírico e de teatro musical.

Este ano a novidade será a programação do “Encantacadêmico”, que ocorrerá no dia 29, das 9h às 12h, e terá como tema: “Sonho e Cenário”, abordando os aspectos gerais da formação e posterior colocação profissional dos egressos dos cursos superiores de canto no Brasil.

Além disso, os participantes inscritos também terão a oportunidade de participar dos masterclasses de técnica vocal e interpretação, no período de 25 a 28 de setembro, com a finalidade de proporcionar o refinamento técnico e interpretativo, voltados para o canto lírico e teatro musical.

Apresentações – O evento também irá incluir apresentações artísticas gratuitas e abertas ao público na Igreja de Santo Alexandre. No dia 27, às 19h, haverá o concerto de abertura com as participações da soprano Carmem Monarcha, da mezzo soprano Carolina Farias, do tenor Lenine Santos, do barítono Homero Velho e da pianista Adriana Azulay, que apresentarão diversas canções clássicas, incluindo as músicas “Nega Fulô” e “Senhora Dona Sancha”, de Waldemar Henrique.

No dia 28, os alunos de teatro musical do Ópera Estúdio realizam, na Igreja de Santo Alexandre, a partir das 19h, a apresentação do concerto “O Príncipe do Egito”, que terá a participação especial da Orquestra Sinfônica do Instituto Estadual Carlos Gomes. O espetáculo é baseado na história de Moisés, um judeu nascido e criado como herdeiro egípcio, que descobre a sua verdadeira origem e decide abandonar o reinado para salvar o povo hebreu da escravidão. O espetáculo é resultado do trabalho pedagógico e artístico das atividades do Ópera Estúdio da FCG, que tem como metodologia de trabalho a produção de espetáculos de ópera e teatro musical. Os alunos apresentam uma adaptação da história em forma de solos, duetos e coros, acompanhados pela Orquestra Sinfônica Carlos Gomes (OSCG).

Já no dia 29, às 12h, a classe de canto lírico e teatro musical do Encanta e do Piano Open participam da Gala Lírica, que ocorrerá na Sala Ettore Bosio, no Instituto Estadual Carlos Gomes, e trará canções escolhidas durante a masterclasses do evento. No mesmo dia, às 19h, o encerramento da programação será realizado com o concerto do cantor Márcio Gomes e Piano Jazz Trio – Eternas Canções. O grupo é formado também pelo pianista Leonardo Souza, pelo contrabaixista Príamo Brandão, e pelo baterista Marcos Santana. A apresentação resgatará os clássicos da música brasileira e seus grandes cantores e compositores, e outras canções internacionais de tango, bolero e fado.

Foto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará