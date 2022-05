Fundação Carlos Gomes também está realizando programação pelo Dia Internacional dos Museus

A Fundação Carlos Gomes e do Instituto Estadual Carlos Gomes, promove a Semana dos Museus, em homenagem ao Dia Internacional dos Museus, comemorado na próxima quarta-feira (18).

A programação da semana dos Museus iniciou na última terça-feira (17) e segue até o dia 19 de maio, com apresentações gratuitas no Espaço São José Liberto, no Palacete Bolonha, e ainda, na Igreja de Santo Alexandre, em Belém.

Esta edição especial do “Música nos Museus”, que faz parte de um projeto que integra o programa Cultura por Todo o Pará e tem o objetivo de popularizar a música clássica, fomentando a qualidade de vida da população, por meio do lazer e da música.

Veja a programação completa

Semana dos Museus

De 17 a 19 de maio de 2022

Espaço São José Liberto, Palacete Bolonha e Igreja de Santo Alexandre

Entrada franca

Confira a programação:

Dia 17

Recital de violão com Maurício Gomes

Espaço São José LIberto, às 16h

Dia 18

Quarteto Carlos Gomes – Belém

Participação de Daniel Vieira-Zharbo ao piano, Lucas Santiago no violoncelo e Thiago Lopes no clarinete

Igreja de Santo Alexandre, às 19h

Dia 19

Duo de Flauta e Violão com João Pedro Pagliosa e Maurício Gomes

Palacete Bolonha, às 18h.

Foto: Reprodução / Cristino Martins – Arquivo Ag. Pará