Fundação Cultural abre exposições de obras  na Galeria Benedito Nunes

Nesta quarta-feira (26), será aberto a exposição “A Pele da Cor Expandida”, do artista plástico Simões, na Galeria Benedito Nunes, na sede da Fundação Cultural do Pará, em Belém. O projeto faz parte do Prêmio Branco de melo 2023, e reúne 87 pinturas sobre tela e papel.

Foto: Walda Marques / Divulgação

As obras são composta por uma variedade de cores e trazem elementos abstratos e geométricos, que ocupam e definem o “território visual” da exposição. De acordo com o artista, a exposição de tantas obras ao mesmo tempo é um recorde.

Das 87 obras, 32 foram produzidas com a técnica acrílica sobre tela. Nas outras 55, a técnica é acrílica sobre papel (Canson).

Sobre Simões

Veterano nas artes, tendo realizado sua primeira exposição aos 17 anos em 1976. Tornou-se um dos expoentes da geração oitentista de artistas plásticos paraenses. Atualmente, ele é dono de um atelier na Ilha de Mosqueiro (distrito de Belém).

Entre 2000 e 2010, Simões se afastou da pintura para se dedicar ao Café Imaginário, bar e espaço cultural temático na capital.

Serviço: Exposição “A Cor da Pele Expandida”, do artista plástico Simões. Abertura: dia 26 de abril, as 19 h. Visitação: 27 de abril a 26 de maio, das 09 às 17 h, na Galeria Benedito Nunes, no prédio da Fundação Cultural do Pará – Avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro Nazaré.

Foto Destaque: David Passinho / FCP