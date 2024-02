Fundação Cultural abrirá inscrições para oficinas em diversas áreas

Na próxima semana, entre os dias 27 de fevereiro e 8 de março, começam as inscrições para as oficinas do Curro Velho e da Casa da Linguagem. Serão 44 oficinas disponíveis, as atividades serão realizadas entre os dias 11 de março e 1° de abril, no Curro Velho e na Casa da Linguagem, abordando diversas formas de expressão artísticas e cultural.Interessados em participar vão poder conhecer mais sobre artes visuais até linguagem musical, passando por artes cênicas e fotografia. As oportunidades são para crianças, jovens, adultos e idosos, além de oficinas inclusivas.

Sobre as inscrições

As oficinas são gratuitas para alunos de escolas públicas ( ensino fundamental e médio), perante apresentação de comprovante de matrícula ou carteirinha da escola no ato da inscrição. Menores de 12 anos, pessoas com deficiência e idosos a partir de 60 anos são isentos de taxa.

Para universitários, alunos de escolas particulares e demais interessados é cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 20,00, a ser paga em dinheiro no ato da inscrição. Não serão aceitos pagamentos via PIX ou cartão.

Também é fundamental que os participantes tenham um compromisso com a frequência às aulas, pois aqueles que alcançarem o percentual mínimo de 80% de presença receberão o certificado de conclusão da oficina.

Serviço: As inscrições poderão ser feitas das 9 h às 17 h, nas sedes do Núcleo de Oficinas Curro Velho (Rua Professor Nelson Ribeiro, nº 287, bairro do Telégrafo) e da Casa da Linguagem (Avenida Nazaré, nº 31), próximo à Praça da República.

Foto: Augusto Miranda / Ag. Pará