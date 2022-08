Fundação Cultural do Estado recebe o festival ‘ A Floresta na Cidade ’ nesta quinta-feira

Hoje (11) a Fundação Cultural do Pará recebe o festival “ A Floresta na Cidade” juntando diversas linguagens artísticas e rodas de conversa. A Programação é gratuita e inicia ás 18h. O evento deve debater o crescimento acelerado das cidades, e o desrespeito á natureza e á floresta, além da produção de lixo, aterramento de rios, córregos e saberes de coabitação com a floresta a partir da visão dos povos indígenas.

Os participantes do evento estarão convidados a expor modos de percepção e como o tema chega no cotidiano, abordando moradia, direitos de ir e vir e lazer na cidade. O evento ainda vai contar com música comandada por Djs, feirinha empreendedora, participação de movimentos sociais e “Palco Aberto” para artistas.

Serviço

Festival ‘A Floresta na Cidade’

Data: Hoje 11 de agosto

Hora: 18h ás 22h

Local: Praça do Povo , no antigo Centur, em Belém.

Foto Reprodução: Divulgação | FCP.PA