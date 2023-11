Fundação Cultural do Pará (FCP) inscreve para terceiro módulo do ‘Choro do Pará’

O projeto “Choro do Pará” realizará seu terceiro módulo de oficinas voltados ao estilo musical, e as aulas ocorrerão a partir do dia 17, das 16h às 19h, nas Casa das Artes, espaço integrante da Fundação Cultural do Pará. As inscrições estão abertas até a próxima sexta-feira (17), acesse aqui. São ofertadas 80 vagas e o pré-requisito é ter algum instrumento musical.

O workshop tem por objetivo aumentar a visibilidade do estilo musical, e trazer novos músicos para compor a sinfonia do “choro”, sejam eles amadores ou profissionais, todos podem participar. Ademais, no final da oficina os alunos estarão preparados para fazer um espetáculo para homenagear compositores paraenses.

Paulo Moura, coordenador de linguagem sonora da Casa das Artes, falou sobre o estilo musical e sobre a importância de mantê-lo vivo. “O objetivo do projeto é um só: não deixar o gênero choro morrer. Devemos fortalecer esse gênero aqui no nosso Estado, e a partir desse projeto formar novos grupos, como sempre vem acontecendo”, disse o servidor

Além disso, o servidor fez um convite a todos: “Você que toca qualquer instrumento e quer conhecer o estilo e quer se aprofundar nos estudos venha participar da Orquestra de Choro, as aulas começam na próxima sexta, não percam”, convidou Paulo.

História – O Projeto Choro do Pará foi idealizado pelo pesquisador e arquiteto Jaime Bibas, e em 2023 completou 18 anos, este projeto é uma das primeiras escolas de choro gratuitas no Brasil. O governo do Estado, por meio da Fundação Cultural do Pará, deu continuidade à iniciativa, ciente de sua importância no incentivo e na difusão do Choro.

Serviço

Workshop do Choro do Pará, se inscreva aqui

Período do Curso: 17/11 a 09/12 – sextas e sábados (exceto na última semana que serão realizados na quarta e quinta feira)

Horário: Das 16 às 19h

Local: Casa das Artes – Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos,236 (ao lado da Basílica de Nazaré)

Nº de vagas: 80

Carga Horária: 24h

Texto de Jhullyele Santos / Ascom FCP

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação