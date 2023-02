Fundação Cultural do Pará incentiva a leitura através da distribuição de livros

A Fundação Cultural do Pará (FCP) recebe, de forma permanente, doação de livros e material informativo para a Biblioteca Pública Arthur Vianna (BPAV) e também para repasse a outros espaços de leitura, como as bibliotecas das Usinas da Paz e as bibliotecas comunitárias do estado. A iniciativa é uma forma de promover o acesso à literatura, e consequentemente proporcionar ao leitor novas experiencias por meio dos livros.

Uma das doadoras da campanha é a ONG Arte pela Vida, que contribuiu com doações de DVDs,CDs e livros pra fundação. “Foi muito bom poder contribuir com a iniciativa. O que nos motivou a doar foi o fato de ajudar as bibliotecas comunitárias e ter a possibilidade de dividir com os outros nosso conhecimento e nosso saber, adquiridos por meio de livros e da arte. Essa campanha é extremamente necessária porque as bibliotecas comunitárias precisam existir para que as crianças sejam incentivadas, desde cedo, a ler e que adolescentes e adultos desenvolvam seu interesse pela leitura”, ressalta Francisco Vasconcelos, coordenador do Comitê Arte pela Vida.

Sobre a doações

A Biblioteca Arthur Vianna, localizada na sede da FCP, em Belém, está recebendo doações de livros e materiais informativos. Interessados em colaborar, podem se dirigir até a portaria do subsolo do Centur, que receberá os materiais de segunda a sexta, das 9h às 17h. Podem ser doados revistas, gibis, CDs, DVDs, brinquedos, jogos educativos, discos de vinil e livros de diferentes gêneros. Mais informações, ligue (91) 3202-4332.

Para facilitar a catalogação, a FCP solicita que as doações sejam encaixotadas e identificadas antes da entrega, ou seja, todo o material que for doado deve estar embalado e registrado com nome, telefone e/ou e-mail do doador.

Inscrição

Por meio do editais da FCP objetiva ampliar o acervo regional utilizado no espaços de leitura. As inscrições são gratuitas e deverão ser efetivadas exclusivamente pela internet até às 23h59 do dia 13 de outubro de 2023. Você pode saber mais neste link.

Foto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará