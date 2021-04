Fundação Cultural do Pará inicia novo módulo com 40 oficinas virtuais gratuitas

O governo do Estado, por meio da Fundação Cultural do Pará (FCP), iniciou, nesta segunda-feira (12), o novo módulo de 40 oficinas virtuais gratuitas para todas as idades. Com duração de dez dias, as atividades são 100% adaptadas às plataformas digitais e possuem diferentes temáticas relacionadas às artes visuais, cênicas, audiovisual, música, entre outras.

“A possibilidade de ter uma experiência de educação através da arte é sempre muito boa. Nesse momento de pandemia, mesmo de casa, as pessoas têm a oportunidade de aprender algo novo. Para alguns, essa experiência com arte pode ser transformadora e até mudar o rumo da vida das pessoas, além de gerar um olhar diferente sobre a vida e sobre a arte”, explica Andrei Miralha, coordenador das oficinas da FCP.

Oficinas correspondem às atividades que aconteceriam de forma presencial na Casa da Linguagem e no Curro VelhoFoto: DivulgaçãoAs oficinas virtuais correspondem às atividades que aconteceriam de forma presencial na Casa da Linguagem e no Curro Velho. Foram disponibilizadas 30 vagas para cada oficina. No mesmo dia da abertura das inscrições, 25 de março de 2021, todas as vagas foram preenchidas. As aulas são ao vivo, o que permite maior interação entre alunos e instrutores.

O coordenador das oficinas explica que esse é o primeiro módulo virtual de 2021 e que antes de iniciar as aulas, foi realizada uma preparação para os instrutores, com workshops de aperfeiçoamento em aulas virtuais, sobre Metodologias Ativas no Sistema Remoto e Ferramentas para desenvolvimento de educação à distância.

“Nosso intuito é manter a regularidade e oferecer oficinas gratuitas todos os meses. As próximas já estão em fase de planejamento. A previsão é de que seja realizada na segunda quinzena do mês de maio”, afirma Andei Miralha.

Conheça as oficinas em andamento e acompanhe a divulgação das próximas atividades pelo site. Para mais informações, envie um e-mail para oficinasfcp@gmail.com e tire a sua dúvida.

Fonte: Agencia Pará / Por: Giovanna Abreu