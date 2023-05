Fundação Cultural do Pará lança edital para Arraial de Todos os Santos 2023

A Fundação Cultural do Pará declara aberto o período de inscrições para o Credenciamento de Coletivos das Culturas Populares. O edital tem como objetivo regular a contratação de fazedores de cultura que tenham interesse em prestar serviços em eventos, ações e projetos promovidos pela instituição. Os interessados devem se cadastrar via formulário online a partir, desta segund-feira (15).

Desde 2016, a Fundação Cultural do Pará realiza a seleção dos grupos que se apresentam no palco do Arraial de Todos os Santos por meio de edital de premiação, o Folguedo Junino. A partir de 2023, essa seleção se dará através deste credenciamento. Além disso, a programação do Arraial traz como novidade a jornada de debate sobre os temas referentes às Culturas Populares que tradicionalmente integram a programação do arraial.

Ao todo, 66 grupos vão ser contratados para o arraial deste ano, a partir da lista de credenciamento que será divulgada até o dia 05 de junho, permanecendo o edital em fluxo contínuo até 15/05/2024. Serão 15 grupos de Carimbó; 15 grupos Parafolclóricos; 16 grupos de Pássaros Juninos e Cordões; 07 grupos de Boi-Bumbá; 07 grupos de Boi de Máscaras e 06 grupos de Toada.

Para participar do credenciamento, os candidatos devem residir no Pará, há pelo menos um ano, e ter atuação comprovada no segmento cultural, por pelo menos três anos consecutivos. Podem se inscrever Pessoas Físicas (grupos não formalizados) e Pessoas Jurídicas (Organizações da Sociedade Civil).

Para a seleção, serão avaliados documentos e portfólio dos grupos inscritos. Após isso, os aprovados na primeira fase passarão por uma avaliação técnica, que considerará a experiência e qualificação do candidato na área cultural ou artística, bem como a relevância do seu trabalho para o Estado do Pará.

Os credenciados estarão aptos a atuar em eventos promovidos ou apoiados pela Fundação, que sejam realizados nos seus espaços internos ou em locais por ela indicados. Os interessados podem ter acesso às descrições das categorias culturais populares, a partir do Anexo I do edital.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser encaminhados através do e-mail culturaspopulares.fcp@gmail.com e serão atendidos de acordo com a ordem de recebimento.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ricardo Amajás/Ag Pará