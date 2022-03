Fundação Cultural do Pará promove visitas técnicas nas regiões de Integração

O Governo do Pará, por meio da Fundação Cultural do Pará (FCP), continua a ação de divulgação, orientação e esclarecimentos sobre os editais da Fundação aos municípios paraenses. As próximas visitas estão agendadas para acontecer nas regiões de integração do Xingu, Baixo Amazonas, Marajó e Tapajós.

Nesta última semana, de 7 a 11 de março, as visitas foram às regiões de Araguaia, iniciando em Redenção com a parceria da prefeitura do município, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer (Semec), Em seguida, vieram Xinguara, Canaã dos Caraás e Marabá, nas regiões de Carajás do Lago deTucuruí.

A próxima visita acontecerá na região de integração do Xingu, no município de Altamira, nos dias 16, 17 e 18 de março.

No dia 16 de fevereiro passado, os técnicos da FCP se reuniram com os representantes das Associações e Consórcios de Municípios para alinhar o cronograma das visitas. Ao todo, estão sendo apresentados oito editais e, entre eles, estão inclusos o “Boas práticas de leitura e bibliotecas comunitárias”, “Prêmios literários”, Prêmio FCP de Incentivo à Arte e à Cutura, com um aporte financeiro de R$ 1 milhão.

A FCP também realizará o Workshop: Adesão, Implementação e Fortalecimento dos Sistemas Municipais de Cultura, com o objetivo de incentivar a cultura nos municípios, levando um profissional para abordar o assunto.

A região do Tapajós, que receberia a ação em abril, terá o calendário remarcado por conta do feriado da Semana Santa.

