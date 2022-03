Fundação Cultural do Pará realiza o Circuito Cultura em Movimento em Cametá

O Governo do Estado, por meio da Fundação Cultural do Pará, e em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Cametá, realiza o Circuito Cultura em Movimento, que iniciou desde o dia 21 e se encerra no próximo domingo dia 27, no município Baixo Tocantins.

Será uma semana de circuito, na programação terá oficinas, roda de conversas, artesanato e shows de bandas locais. O circuito acontece com a junção do projeto Ler Cametá, uma importante ação de inclusão nas práticas de leituras, de literatura brasileira e de expressão paraense.

Por meio do Programa Leitura por todo o Pará, serão entregues 50 kits de Bibliotecas Escolares para o município, que vai lançar o projeto “Educação Transforma Cametá”. Também será assinada a Ordem de Serviço para a construção do Barco Biblioteca e Van Biblioteca Itinerante.

Veja a programação completa:

OFICINAS

Práticas de leitura inclusiva – Braille

Data: 21 a 25 de março

Horário: 14h às 18h

A incrível experiência de produção do meu livro artesanal

Data: 21 a 25 de março

Horário: 8h às 12h

A literatura brasileira de expressão paraense

Data: 21 a 25 de março

Horário: 8h às 12h

Qualificação em contação de histórias

Data: 21 a 25 de março

Horário: 14h às 18h

Artesanato (2 turmas)

Data: 21 a 25 de março

Horário: 8h às 12h e 14h às 18h

Embalagens artesanais (2 turmas)

Data: 21 a 25 de março

Horário: 8h às 12h e 14h às 18h

Roda de conversa: o protagonismo juvenil como propulsor de mudanças sociais

Data: 26 de março

Horário: 9h

Programa Leitura Por Todo o Pará

Data: 25 de março

Horário: 16h

Shows de bandas locais

Data: 26 e 27 de março

Horário: 16h.

Foto: Reprodução /Ag. Pará