Fundação Cultural do Pará recebe exposição ‘Catarse de Devoção” de Paula Giordano

“Catarse de devoção”, exposição fotográfica da artista Paula Giordano, estará em destaque na Galeria Benedito Nunes, localizada no subsolo da Fundação Cultural do Pará (FCP). A abertura acontecerá no dia 5 de outubro, às 19h, e ficará à disposição para visitação a partir do dia 6, das 9h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira. Esse é mais um projeto contemplado pelo Prêmio Branco de Melo 2023.

Presidente da FCP, Thiago Miranda destaca a importância de editais. “Entendemos que os editais públicos são instrumentos estratégicos para promovermos uma política pública democrática e transparente para o setor cultural, garantindo capilaridade, com o alcance às 12 messoregiões do Estado, e também, contemplando todas as expressões e segmentos do setor cultural.”

de acordo com a FCP, a obra nasce de uma pesquisa iniciada pela artista em 2012, onde ela investiga a relação dos devotos com a corda, um dos principais signos do Círio de Nazaré. A mostra inaugura às vésperas do Natal dos paraenses, como costumam chamar, e dialoga com o momento de comoção da devoção mariana.

Paula Giordano informa que busca “instigar aquele que observa a passagem do “rio de gente”, com suas enchentes, vazantes e turbulências, existindo assim uma poética dramática que se descortina, quando o homem através destes sacrifícios crê estar purificando sua alma”.

O técnico em Gestão Cultural, Renato Torres, falou sobre a tradição na Fundação Cultural do Pará de expor obras com temáticas da festividade do Círio. “Neste mês de outubro, é muito oportuno que tenha surgido essa proposição como a da Paula Giordano. São fotografias da procissão, e ficamos muito impressionados com a força expressiva nas fotografias dela”, declara Renato.

Renato Tores, que é compositor e músico, também enfatizou: “a Paula é uma artista que vimos crescer, já é a terceira vez que ela tem uma mostra aqui, nas galerias, pelo edital Branco de Melo. Foi uma solicitação da artista em colocar suas obras em exposição na Benedito Nunes, e ser no mês de outubro. Para nós, é uma grande alegria porque além de cumprir com essa tradição, mostraremos uma produção recente que vem ganhando forças na cena de artes visuais”

Para a artista Paula Giordano, o Círio é algo que a intriga pela devoção das pessoas e a inspira, por isso, escolheu esse tema. “(O Círio) me desperta perguntas, por fazer com que eu me aproxime do que é humano, do divino e do profano. Há uma resistência na vivência de fazer o trabalho que me estimula”, disse a artista.

“Além da religiosidade ser uma das questões centrais de minha existência, independente de religião, a forma como as pessoas se relacionam com sua espiritualidade, fé e tradições são aspectos motivadores para mim”, finaliza Paula.

Prêmio Branco de Melo – A mostra montada na galeria, é mais uma das contempladas pelo edital, com o intuito de ocupar as três galerias da Fundação. No total 12 propostas inéditas foram contempladas com o valor de 25 mil. São trabalhos coletivos ou individuais, nos mais variados segmentos e práticas.

Grandes artistas contemplados pelo edital, já passaram pelas Galerias Theodoro Braga, Ruy Meira e Benedito Nunes, como o artista Anderson Santos, da obra “Floresta Negra”, a artista Carol Abreu, do “Studio Som Jolie” e David Ceccon, de “Permanência”. Muitos artistas ainda passaram pelos espaços da FCP, até o fim do ano, para mostrar suas artes visuais.

Serviço:

Exposição Catarse de Devoção

Data: 6 de outubro

Horário: das 9h às 17h

Local: Galeria Benedito Nunes, Tv. Rui Barbosa (Avenida Conselheiro Furtado), Belém, PA.

Entrada Gratuita

Texto de Jhullyele Santos Ascom / FCP

Fonte: Agência Pará/Foto: Paulo Giordano/Divilgação