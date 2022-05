Fundação Cultural estende prazo de inscrição de edital para apoio artístico

Com o objetivo de premiar até 20 propostas de atividades artísticas-culturais, nas categorias de espetáculos, shows, performances, artes integradas, dentre outras, apresentadas por artistas, para acesso á pauta dos espaços culturais da FCP, foram prorrogadas o prazo de inscrição para participação no Edital.

A iniciativa é do Governo do Estado, por meio da Fundação Cultural do Pará, que estabeleceu um novo prazo até o dia 15 de junho para participar do Edital Pauta Livre – Apoio à Produção Artística 2022. A portaria da prorrogação foi publicada no inicio da desta semana no Diário Oficial.

O foco do edital é de fomentar a produção artística em suas varias linguagens proporcionando sua apresentação por meio de apoio financeiro e de infraestrutura concedido ás propostas selecionadas.

Nesta nova edição serão disponibilizadas:

Oito pautas para o Teatro Margarida Schivasappa (TMS);

Oito pautas para a Praça do Artista;

Duas pautas para o Teatro Margarida Schivasappa (TMS) – Projetos de Políticas Inclusivas;

Duas pautas para a Praça do Artista – Projeto de Políticas Inclusivas

Acesse o Formulário de inscrição aqui.

Você pode conferir o edital completo aqui.

Foto: Reprodução fcp.pa