Fundação Cultural lança edital para a produção audiovisual do Cine Líbero Luxardo

Com o objetivo de fortalecer a produção audiovisual no ambiente regional e nacional, o Governo do Estado, por meio da Fundação Cultural do Pará, promove o edital do 1° Festival de Cinema Açaí. Interessados em participar podem realizar suas inscrições até o dia 29 de abril.

O Festival deve ocorrer no período de 01 a 09 de agosto. O edital ainda pretende promover a formação de novas plateias, disponibilizando acesso gratuito às produções. As obras contempladas no edital ficarão licenciadas para exibição pelo prazo de dois anos, para serem exibidas em eventos da Fundação ou na programação do Cine Líbero Luxardo, bem como na plataforma da Sala Virtual.

O festival vai premiar até 36 produções audiovisuais, divididas nas categorias de curta, média e longa-metragem. As criações precisam ser inéditas, de qualquer gênero e formato. Obras disponibilizadas e exibidas dentro de programações presenciais e online de mostras, festivais, exibições especiais, com tempo diminuto e determinado, estão aptas a se inscreverem.

Inscrição

As obras devem estar dispostas nas plataformas como Youtube, Vimeo, provedores de aplicação de conteúdo público, em formato digital, com a indicação do endereço internet (link) no formulário de inscrição. Todas e quaisquer dúvidas serão tiradas, exclusivamente, através do e-mail acaifestivalfcp@gmail.com.

Foto: David Passinho / Divulgação