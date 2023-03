Fundação Cultural lança nova versão de edital Pauta Livre

A Fundação Cultural do Pará lançou o edital Cultura Livre, com o objetivo de incentivar, fortalecer e premiar propostas de teatro, dança, circo artes musicais, diversidade cultural e transformação social.

Será destinado o valor às propostas de R$ 2,2 milhões, e tem como proposta incentivar as artes em todos os municípios do Pará, destinando 40% dos prêmios a candidatos da região de Integração do Guajará (Metropolitana) e 60%, aos candidatos das demais regiões.

O edital é uma nova versão do edital Pauta Livre e tem como objetivo a oferta de pautas em espaços da FCP (Teatro Margarida Schivasappa e Praça do Povo), nas Uzinas da Paz e muitos outros espaços, públicos e privados existentes nos municípios paraense além de possibilitar o mapeamento da oferta de equipamentos culturais por todo Pará.

As isncriçoes podem ser realizadas até o dia 5 de maio, voltada para artistas, produtores culturais, arte-educadores, entre outros profissionais atuantes nas linguagens artísticas e culturais descritas no edital, que tenham residência fixa comprovadamente no Estado do Pará e com idade igual ou superior a 18 anos.

Inscrições:

Período de inscrições: de 21/03/2022 até as 23:59h de 05/05/2023

Dúvidas, ligue para (91) 3202.4339 ou envie um e-mail para: culturalivrefcp@gmail.com. Confira o edital em: https://www.fcp.pa.gov.br/editais

Foto: David Passinho / Divulgação