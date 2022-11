Fundação Cultural oferece workshop gratuito de libras tátil em Belém

O primeiro módulo do Workshop de Libras Tátil está sendo ofertado pela Biblioteca Pública Arthur Vianna na sede da Fundação Cultural do Pará (FCP), em Belém, até o dia 8 de novembro.

A programação, com formação de nível básico na área, visa estimular o aprendizado e a compreensão acerca da comunicação e cultura de pessoas surdas, bem como contribuir para a inclusão social. O workshop é gratuito e faz parte do projeto “Múltiplas Visões”, desenvolvido pela Biblioteca da FCP.

O segundo módulo do workshop está previsto para acontecer de 9 a 16 de novembro, no horário das 14h às 17h, na Sala de Oficinas 2. As inscrições podem ser realizadas, presencialmente, na seção braille do Centur ou pelo telefone (91) 3202-4310.

SERVIÇO

Workshop de Libras Tátil (Módulos I e II)

Data: 01 a 08/11 e 09 a 16/11

Horário: 14h às 17h

Local: Sala de Oficinas 2, 2º Andar da Biblioteca Arthur Vianna – Avenida Gentil Bittencourt, nº 650, no bairro de Nazaré, em Belém.

Foto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará