Fundação Cultural participa da IV Festa Literária Internacional do Xingu

Na próxima quarta-feira (15), a Fundação Cultural do Pará vai participar da IV Festa Literária Internacional do Xingu (FLIX), a iniciativa busca valorizar as produções cientificas, artísticas e culturais de Altamira e da região do Xingu.

O evento ocorrerá até o dia 18 de junho, na Casa de Memória Transxingu, localizada no Campus da Universidade Federal do Pará, em Altamira. Está edição apresenta como tema “ A Literatura Infantil e Juvenil: desconstruindo preconceitos e abrindo novos caminhos”.

Nesta edição será realizado uma série de atrações culturais, incluindo lançamentos de obras literárias e cientificas, feiras, shows artísticos, entre outras.

A equipe da Biblioteca Pública Arthur Vianna, estará no evento para realizar palestras, workshops, rodas de conversa, assim como outras programaçãoes, que abordarão conteúdos ligados á literatura regional e á promoção da leitura.

Serviço:

IV Festa Literária Internacional do Xingu

Data: 15 a 18 de junho

Local: Casa de Memória Transxingu – Campus da UFPA, em Altamira.

Programação

Palestra Espaços Lúdicos de Promoção da Leitura: Experiência da Biblioteca Pública Arthur Vianna

Data: 16/06, 10h45 às 11h45

Local: Auditório do Cipar



Roda de Conversa: como o brincar e as histórias em quadrinhos estimulam a leitura de crianças e jovens

Data: 16/06, 11h às 12h

Local: Casa de Memória Transxingu



Workshop de Contação de Histórias



Data: 16 a 18/06, Turma 1, 9h às 12h. Turma 2, 15h às 18h

Local: Laboratório de Linguagens/ Campus II



Oficina ABC do Cordel – Rima, Métrica e Oração

Data: 15 a 18/06, 14h às 18h

Local: Auditório da Casa de Memória Transxingu

Workshop “Da Biblioteca à Escola: atando laços na formação de leitores”

Data: 16 e 17/06; 9h às 12h e 14h30 às 17h30

Local: Casa de Memória Transxingu

Roda de Conversa – Sistema de Bibliotecas do Pará: relatos de experiências dos projetos selecionados no Edital FCP – cessão de obras de autores paraenses

Data: 16/06, 15h às 18h

Local: Auditório da FUNAI

Stand FCP – Publicações premiadas pelos editais da Fundação

Data: 16 a 18/06; 9h às 22h

Local: Casa de Memória Transxingu

Espaços Lúdicos – Brinquedoteca e Espaço de Leitura

Data: 16 a 18/06, 9h às 12h e 14h às 18h

Local: Casa de Memória Transxingu

III Encontro de Cordelistas da Transxingu

Data: 18/06, 16h às 18h

Local: Auditório da Casa de Memória Transxingu

Foto: Jader Paes / Agência Pará