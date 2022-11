Fundação Cultural promove Expedição Literária em municípios do estado

A expedição Literária no município de Parauapebas começa nesta quarta-feira (09)e segue até o dia 11 de novembro, o evento conta com programação nas Usinas da Paz do município e de Canaã dos Carajás, nos dias 12, 16 e 17 deste mês.

A programação vai contar com Workshop, Contação de Histórias, Curso de Restauração de Acervo, Roda de Conversa com os escritores, Workshop sobre edital de Credenciamento de Fazedores de Cultura, Oficina De Restauração De Livros e muito mais. O evento conta com o apoio do Governo do Estado por meio da Fundação Cultural do Pará, que promove a Expedição Literária.

Ainda em Parauapebas, ocorre o Circuito do Livro, onde os escritores locais e o público vão se reunir na E.M.E.F. Antônio Matos Filho, bairro Jardim América, no dia 10 de novembro. A programação inclui sarau literomusical com os escritores Terezinha Guimarães Victor Mamede e Ramiro Silvestre. No dia 12, o município promoverá uma acolhida com atividades dinamizadoras na UsiPaz.

As atividades em Canaã, acontecerão exclusivamente na Usina da Paz do município. Está integrado à Expedição o III Festival Literário e Artístico de Canaã dos Carajás (FLACC), que vai acontecer do dia 17 a 20 de novembro. A Fundação participará do evento com estandes e atividades diversas.

Programação Parauapebas

DIA 09/11

Evento: Workshop Contação de Histórias

Horário: das 13h às 18h

Local: Biblioteca Pública Hernani Guimarães Teixeira

DIA 10/11

Evento: Curso Biblilivre

Horário: das 8h às 12h

Local: Centro Universitário de Parauapebas

Evento: Acolhida Girandolá, Teatro de Bonecos e Contação de Histórias

Horário: das 9h às 11h30

Local: E.M.E.F. Mário Lago

Evento: Acolhida Girandolá, Performance Teatral e Contação de Histórias

Horário: das 14h às 16h30

Local: E.M.E.F. Mário Lago

Evento: Curso de Restauração de Acervo

Horário: das 14h às 18h

Local: Biblioteca Pública Hernani Guimarães Teixeira

DIA 11/11

Evento: Curso Biblilivre

Horário: das 8h às 12h

Local: Biblioteca Pública Hernani Guimarães Teixeira

Evento: Acolhida Girandolá, Performance Teatral e Contação de Histórias

Horário: das 9h às 11h30 e das 14h às 16h30

Local: E.M. Eduardo Angelim

Evento: Curso de Restauração de Acervo

Horário: das 14h às 18h

Local: Biblioteca Pública Hernani Guimarães Teixeira

Evento: Roda de Conversa com os escritores

Horário: das 15h às 17h

Local: Biblioteca Pública Hernani Guimarães Teixeira

Evento: Sarau

Horário: das 19h às 22h

Local: Centro Cultural de Parauapebas

DIA 12/11

Evento: Acolhida Girandolá, Performance Teatral e Contação de Histórias

Horário: das 9h30 às 12h

Local: UsiPaz Parauapebas

Programação UsiPaz Canaã dos Carajás

DIA 16/11

Evento: Acolhida Girandolá, Teatro de Bonecos e Contação de Histórias

Horário: das 9h30 às 12h

Evento: Acolhida Girandolá, Performance Literária e Contação de Histórias

Horário: das 15h às 18h

Evento: Workshop sobre edital de Credenciamento de Fazedores de Cultura

Horário: das 15h às 18h

DIA 17/11

Evento: Acolhida Girandolá, Performance Literária e Contação de Histórias

Horário: das 9h às 12h

Evento: Workshop sobre edital de Credenciamento de Fazedores de Cultura

Horário: das 9h às 12h

Programação FLACC

ESTANDE DE DIVULGAÇÃO DE TÍTULOS PUBLICADOS PELA FUNDAÇÃO

17/11 | das 18h às 22h

18/11 | das 8h às 22h

19/11 | das 8h às 22h

20/11 | das 13h às 22h

ACOLHIDA GIRANDOLÁ E PERFORMANCES TEATRAIS

Data: 18/11

Horário: das 8h às 14h

ACOLHIDA GIRANDOLÁ, TEATRO DE BONECOS E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Data: 19/11

Horário: das 8h às 15h15

WORKSHOP DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Data: 18 a 20/11

Horários: das 8h às 12h e das 14h às 18h

OFICINA DE RESTAURAÇÃO DE LIVROS

Data: 18 a 19/11

Horário: das 9h às 12h

CURSO BIBLILIVRE

Data: 18 a 19/11

Horário: das 14h às 17h

Foto: Bruno Cecim / Ag.Pará