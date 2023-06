Fundação Cultural promove workshop sobre Cultura, Infância e Vivência Artística

A Fundação Cultural do Pará, realizará o workshop on-line “Cultura, Infância e Vivência Artística – reflexões para adultos que convivem com crianças”. A proposta é capacitar educadores, arte-educadores, gestores escolares e culturais, artistas e produtores que trabalham com o público infantil.

O curso começa na próxima segunda-feira (12) e segue até o dia 17 de junho. Serão ofertadas 40 vagas. Com 18 horas destinadas às aulas síncronas e 2 horas para orientação assíncrona. Os pré-requisitos para participação incluíram experiencia prévia na área cultural, devido à abordagem aprofundada do tema.

Pela primeira vez a instituição está oferecendo uma oficina on-line. apesar das vagas terem sido preenchidas, já estão previstas outras atividades remotas no futuro, com o intuito de ampliar ainda mais o alcance e promover a troca de conhecimentos e experiências entre profissionais da área cultural.

Isabela Silveira, instrutora do workshop, acumula experiência na Cultura da Infância, incluindo atuação como coordenadora geral do Espaço Xisto Bahia, em Salvador, onde desenvolveu projetos de capacitação de agentes culturais e educadores. Ela também integra o GT Nacional Cultura Infância, que envolve realizadores de todo o país.

O curso abordará diversos temas, como o papel da criança e da infância na sociedade contemporânea, a subalternização e posturas adultocêntricas naturalizadas, a importância da arte na formação do mundo e da cidadania, a mediação cultural e o reconhecimento das características do público infantil, além de cases de sucesso e a elaboração de um plano de atividades de mediação pré, durante e pós-evento. A carga horária total é de 20 horas.

A proposta é oferecer aos participantes instrumentos para atuarem de forma qualificada na formação do público infantil, utilizando produtos artístico-culturais como instrumentos de mediação da realidade. O resultado esperado é a produção de um plano de mediação cultural ou intervenção artística voltada para o público infantil.

Foto: NCOM / FCP