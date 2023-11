Fundação e Instituto Carlos Gomes inscrevem para masterclasses e oficina de ‘Cordas’

A Fundação Carlos Gomes e o Instituto Estadual Carlos Gomes abriram as inscrições para participar das masterclasses e da oficina do I Encontro de Cordas do Instituto Estadual Carlos Gomes, que ocorrerá no período de 4 a 7 de dezembro, na sede da instituição de ensino. As atividades são destinadas aos alunos de instituições de ensino musical e músicos do Estado. Os interessados podem realizar as inscrições gratuitamente, no período de 23 a 30 de novembro, pelo link do formulário.

Com o objetivo de proporcionar experiências musicais, oportunizando aos estudantes o contato com novos conhecimentos relacionados ao desenvolvimento da prática musical, o evento realizará masterclasses, no período de 04 a 07 de dezembro, com os professores convidados: Marco Antonio Catto Ribeiro (UFBA), que ministrará aulas de violino e viola, Fábio Soren Presgrave (UFRN), que lecionará aula de violoncelo e Ricardo Bessa Magalhães França (UFBA), que dará aula de contrabaixo. As aulas serão ministradas no turno da manhã, 08h às 12h, e tarde, das 14h às 16h.

Para se inscrever nas atividades da programação, os candidatos deverão informar de qual professor é o aluno atualmente e poderão enviar um vídeo tocando uma música da própria escolha. Os arquivos poderão ser encaminhados para os professores mediadores do evento para que seja realizada a avaliação técnica/musical dos candidatos.

Durante a programação, os alunos de cordas também poderão participar da oficina de cordas popular, que permitirá o aprendizado voltado para o aprimoramento de técnicas para tocar violino, viola, cello e contrabaixo acústico. As aulas ocorrerão no período de 04 a 06 de dezembro, 16h às 18h, e serão ministradas pela professora Carol Panesi Barros. Ao final da atividade, os alunos participarão de um Concerto da Oficina de Cordas Popular, no dia 06, às 18h, na sala Éttore Bósio do Instituto Estadual Carlos Gomes.

