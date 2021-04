Fundação Getúlio Vargas (FGV) indica crescimento de 1,4% no PIB

O Monitor do Produto Interno Bruto (PIB) calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), indica crescimento de 1,4% na atividade econômica em fevereiro, em comparação a janeiro. Na comparação interanual, a economia cresceu 1,6% em fevereiro e 0,7% no trimestre móvel terminado em fevereiro.

Entre as grandes atividades econômicas agropecuária, indústria e serviços, apenas a indústria apresentou pequena retração de 0,4% em fevereiro, enquanto os serviços cresceram 1,4% influenciado pelo desempenho dos serviços de informação e intermediação financeira.

Foi registrado uma retração no consumo das famílias, enquanto a importação, exportação e formação bruta de capital fixo, tiveram crescimento. Estima-se que a soma dos bens e serviços produzidos no país, o PIB, do primeiro bimestre de 2021 foi de R$ 1,367 trilhão.

Por: Poliana Fontenele

Fonte: Brasil 61