Fundação Hemopa destaca importância da doação de medula óssea

Neste sábado (16), a Fundação Hemopa e o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome) comemoram o Dia Mundial do Doador de Medula

Óssea. A Fundação é referência no oferecimento de cadastro de doadores no Pará. A data comemorativa foi instituída em 2015 pelo World Marrow Donor Association

(WMDA), organização internacional que reúne os registros de doadores de 52 países.

Celebrado todo terceiro sábado de setembro, o Dia Mundial do Doador de Medula

Óssea visa conscientizar sobre a importância da doação de medula óssea e sensibilizar a

sociedade para o benefício a milhares de pacientes com doenças hematológicas.

Eliane dos Santos é doadora cadastrada de medula óssea e recebeu a confirmação da segunda etapa de exames que irá capacitá-la a doar. Natural do município de Rio Maria, no Sul do Estado, a doadora foi notificada, por meio de ligação, pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca). Segundo Eliane, esse momento foi muito aguardado. “Foi uma alegria muito grande poder fazer parte desse ato de solidariedade”, contou a voluntária.

A Fundação Hemopa prossegue a agenda de especialização dos serviços, desde o

primeiro transplante de medula óssea feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na região Norte, em cooperação técnica com o Hospital Ophir Loyola (HOL).

Referência para o cadastro de doadores de medula óssea no Pará, a Fundação já enviou mais de 140 mil cadastros ao Redome. Só nos primeiros oito meses de 2022 foram 1.934 novos cadastros só no Estado.

Para se cadastrar é preciso:

– Ter entre 18 e 35 anos.

– Não ter diagnóstico de câncer, HIV e doenças autoimunes.

– Apresentar documento original, com foto e assinatura (RG, CNH ou carteira de trabalho).

Se houver compatibilidade com algum paciente, outros exames serão necessários. Em caso de confirmação, o doador será consultado para decidir quanto à doação. (Com informações de Beatriz Cunha)

Texto: Ascom/Hemopa

Fonte: Agência Pará Foto: Pedro Guerreiro