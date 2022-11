Fundação Hemopa reúne instituições parcerias em favor da doação de sangue

Dando prosseguimento à campanha “Na Copa da Vida, todos os doadores são campeões”, nesta quinta-feira, (17), a sede da Fundação Hemopa recebeu a Caravana Solidária da Secretara de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) composta por cerca de 20 servidores públicos.

A ação faz parte da programação da campanha que realiza a Gincana Solidária, em parceria com órgãos públicos do Governo. A certificação das instituições que mais encaminharem voluntários para doação de sangue serão certificadas no Dia Mundial do Doador de Sangue, em 25/11.

Participante da caravana, esteve presente a diretora de Administração e Finanças da Seplad, Iris Alves Miranda Negrão, 36, que ressaltou o apoio da instituição, na causa da doação de sangue, durante todo ano. “Já estivemos aqui em junho deste ano. Incentivamos os servidores, inclusive, com reconhecimentos a partir da apresentação do comprovante de doação. Hoje é a culminância de todo esse projeto de captação de doadores. Ano que vem pretendemos manter campanhas de três em três meses. Deixamos o estímulo para que pessoas se conscientizem de salvar vidas, através de sua doação para manter o estoque da nossa Fundação Hemopa sempre abastecido”.

Outro servidor da Seplad que fez parte da Caravana Solidária foi Marco Antonio Pereira da Costa, 58, que faz questão de revelar que doa sangue desde mais jovem. “Eu me sinto realizado com esse ato solidário, porque com nossa doação, salvamos até quatro vidas. É muito gratificante fazer parte dessa campanha, eu aconselho que as pessoas que sempre doem sangue porque muitas vidas estão sendo salvas”.

O presidente da Fundação Hemopa, Paulo Bezerra, agradece a participação de todos nessa corrente solidaria pela vida. “Ficamos felizes com essa atitude solidária. Hoje tivemos a participação de funcionários da Seplad. Obrigada por aderir nossa campanha estratégica. Estamos esperando outras adesões. Sejam bem-vindos”.

Programação desta semana:

Hospital de Clínicas (Campanha Externa)

Data: 17/11/2022

Horário: 8h às 17h

Local: Tv. Alferes Costa, S/N – Pedreira

Igreja Jesus Ressuscitado (Campanha Externa)

Data: 19/11/2022

Horário do Cadastro: 09h às 18h

Previsão: 80 voluntários.

Endereço: Tv. Ourém, nº 53 – Marambaia.

Para doar sangue é preciso:

– Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados de responsável legal);

– Ter mais de 50 quilos;

– Estar bem alimentado (não pode estar em jejum);

– Dormir pelo menos 6 h nas 24 h anteriores à doação;

– Não ingerir bebida alcoólica 12 h antes da doação;

– Ter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres;

– Quem se vacinou contra a Covid-19 pode doar sangue, sendo necessário um intervalo de dois dias após cada dose para quem recebeu a vacina Coronavac, e sete dias para quem recebeu as demais vacinas.

– Para quem teve Covid-19, pode doar sangue, depois de 10 dias após a cura.

Hemocentro Belém

Travessa Padre Eutíquio, nº 2109, Bairro Batista Campos.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, 7h30 às 18h, e no sábado, das 7h30 às 17h.

Contato: 0800 280 8118.

Posto de coleta do Castanheira

Rodovia BB-316, KM 01 – Pórtico Belém, Bairro Castanheira.

(em frente à entrada do Shopping Castanheira).

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h.

Sábados, das 7h30 às 17h.

Domingos, das 8h às 15h.

Contato: 0800 280 8118.

Posto de coleta do Pátio Belém

Tv. Padre Eutíquio, n° 1078, Bairro Batista Campos.

(Estação Cidadania, 1º Piso do Shopping Pátio Belém).

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 10 às 16h30.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação