Fundação ParáPaz garante momentos de interação aos alunos de escola estadual

Com a proposta de garantir atendimentos de cidadania, assistência e lazer aos estudantes em comemoração aos 28 anos de existência, a Escola Estadual Mário Barbosa, em Belém, recebeu, na manhã de sexta-feira (06), o projeto “Espaços Abertos nas Escolas”, executado pelo Governo do Pará, através da Fundação ParáPaz.

Além de promover acesso à 2ª via do cartão SUS, do CPF e do número do NIS, outros serviços estavam disponíveis, como a emissão do ID Jovem, confecção de currículo e emissão da Carteira de Trabalho digital, documento que será útil para o Marcos Andre Gonçalves, de 17 anos.

“Eu não sabia onde tirar a carteira, achei que fosse ter dificuldade e quando soube que era tão fácil, esperei, fui atendido e já estou cadastrado. Agora é esperar pra dar início à minha jornada profissional”, garantiu.

Houve, também, orientações para abertura de MEI; serviços de saúde; estímulo à prática de esporte, que cumpre uma importante função de inclusão social e oficinas rápidas que sempre ganham a atenção dos jovens. Na de bijuteria, eles mesmos escolhem e montam um acessório gratuitamente e o levam para casa, sendo um incentivo à criatividade e quem sabe, ao empreendedorismo juvenil.

“Eu gosto de usar brinco e pulseira e gostei de ter participado porque fiz uma pulseira em homenagem à minha melhor amiga. Coloquei o nome dela e o meu. Aprendi com a minha irmã que faz lá em casa e às vezes vende e consegue ganhar um dinheiro. Gostei de tudo, mas eu acho que aqui foi o melhor momento do dia”, disse Renato Augusto, de 14 anos.

Segundo o coordenador do projeto “Espaços Abertos”, Carlos Valente, a ação faz parte da parceria entre Fundação ParáPaz e Secretaria de Educação (Seduc) e tem certo.

“Trabalhamos unidos para fornecer cidadania às nossas comunidades escolares e dos entornos. O evento foi muito bem recebido pelos acadêmicos, docentes e pais presentes. Tivemos oportunidade de ofertar esporte, lazer, atividades educativas e recreativas e participar desse momentos festivo. Foi uma honra voltar hoje na escola onde atuei como professor e hoje pudemos comemorar juntos esse momento com todos”, declarou.

Por Nathalia Mota (PARAPAZ)

Fonte: Agência Brasil/Foto: Divulgação