Fundação ParáPaz oferta serviços de cidadania e saúde em Abaetetuba e Mosqueiro

“Aproveitei pra trocar minha identidade, porque a que eu tenho já tá vencida. Graças a Deus tive êxito, e o povo precisa desse tipo de ação porque muitos não têm condições de pagar uma 2ª via. Esse serviço gratuito pelo governo tá ajudando muito o povo”, declarou o morador de Abaetetuba Rosemiro Farias, 65 anos, um dos beneficiados pela ação “Cidadania por todo o Pará”, programa do governo do Estado executado pela Fundação ParáPaz.

Além de garantir atendimentos gratuitos e essenciais à população de Abaetetuba, no Baixo Tocantins, na sexta-feira (1º) e neste sábado (02), o programa também foi realizado, simultaneamente, na Ilha de Mosqueiro, distrito de Belém. O objetivo é garantir aos paraenses maior acesso gratuito a serviços essenciais de cidadania, assistência e saúde.

Cidadania – Em Abaetetuba, a ação ocorreu na Escola Prof. Benvinda de Araújo Pontes, com a participação de parceiros e outros órgãos estaduais. Nos dois dias de programação, a Polícia Civil entregou mil carteiras de identidade, incluindo a primeira e demais vias do documento.

Houve ainda demonstração de rapel, pelo Corpo de Bombeiros Militar, e contação de histórias infantis, proporcionado entretenimento e lazer às crianças.

Saúde – Além da emissão do documento de identidade, pela Polícia Civil, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) ofereceu consultas médicas com clínico, pediatra e ginecologista; testes rápidos para diagnóstico de sífilis, HIV e hepatites B e C; vacinas contra H1N1, HPV e tríplice viral, além de marcação de exames, palestra sobre saúde bucal, emissão de passe livre e cadastro para obtenção de cadeira de rodas para pessoas com deficiência.

Outro serviço muito procurado na programação “Cidadania por todo o Pará”, realizada na Escola Estadual Honorato Filgueiras, foi a emissão de carteira de trabalho digital, por meio do “Balcão da Juventude”, projeto da Fundação ParáPaz que oferece a emissão do documento.

O morador de Mosqueiro João Paulo Silva, 23 anos, está desempregado e não tinha a carteira de trabalho. Hoje, com a ajuda do projeto, conseguiu fazer o cadastro para receber o documento. “Estou procurando trabalho, e quando soube da ação procurei os serviços para tirar a meia-entrada pra ter a oportunidade de procurar um trabalho. Acabei fazendo teste vocacional e a produção do meu currículo. Recebi além do que eu esperava. Muito obrigado”, disse o morador.

No Projeto “Entre Elas”, profissionais da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará abordaram temas de interesse do público feminino, como prevenção de doenças, empreendedorismo e cuidados para mãe e bebê.

Por Nathalia Mota (PARAPAZ)

Fonte: Agência Brasil/Foto: Divulgação