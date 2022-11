Fundação ParáPaz promove a segunda Caminhada/Pedalada pela Vida em alusão aos cuidados com a saúde

A campanha Novembro Azul alerta sobre o câncer de próstata, o segundo mais comum entre o público masculino no Brasil, de acordo com órgãos de saúde. Por este motivo, a Fundação ParáPaz, através do projeto “Espaços Abertos”, irá fazer a ‘2ª Caminhada/Pedalada pela Vida’, no Parque Estadual do Utinga, em Belém, para fortalecer os cuidados através da prática de esportes.

Nesta sexta-feira (25), haverá palestra de prevenção ao câncer de próstata aberta ao público em geral, na sede da Fundação ParáPaz, localizada na avenida José Bonifácio, n° 267, em Belém, a partir das 10h.

Já no sábado (26), será a vez da Pedala/Caminhada pela Vida , com concentração a partir das 7h, no Ideflor, no Parque Estadual do Utinga.

Foto: Divulgação