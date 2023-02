Fundação ParáPaz realiza palestras educativas em municípios para prevenir a violência no Carnaval

O “Bloco Empoderando Elas” é uma caravana, que percorre diferentes municípios na região nordeste do estado para alertar e esclarecer sobre importunação sexual, assédio, violência doméstica, canais de denúncia, prevenção de violência contra crianças e adolescentes, gravidez na adolescência e uso de drogas lícitas e ilícitas.

A iniciativa é da Fundação ParáPaz que elaborou uma agenda temática para abordar assuntos importantes no período de Carnaval. A iniciativa conta com a participação do Projeto “Entre Elas” e de outras profissionais da Fundação ParáPaz, e visa orientar de forma mais acessível e direta mulheres e adolescentes sobre riscos recorrentes na época carnavalesca, como importunação sexual, quando as mulheres se sentem mais vulneráveis, explicou a delegada Claudilene Maia.

“Queremos garantir que mulheres e adolescentes estejam bem informadas, com orientações sobre empoderamento feminino, prevenção ao assédio e importunação sexual, e saibam a diferença entre eles, como também sobre a prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes e abandono de incapaz. Não deixar as crianças sozinhas em casa para curtir o Carnaval, por exemplo, e instruir sobre o que fazer quando identificar ou suspeitar de violência contra crianças e adolescentes, e fazê-los conhecer os canais de denúncia”, ressaltou a delegada.

A programação iniciou no município de Cametá, na região Tocantins, na ultima terça-feira (14), orientando cerca de 130 alunos da rede municipal e estadual de ensino.

Na quarta-feira (15), a equipe esteve em Abaetetuba, na mesma região, e nesta quinta-feira (16) em Vigia de Nazaré, no Nordeste. No sábado (18), a caravana chegará ao município de Curuçá, e no domingo (19) a Bragança. O trabalho será encerrado no nordeste paraense na segunda-feira (20), em Santarém Novo.

Foto: Divulgação