Fundação ParáPaz retoma cursos de qualificação voltados ao mercado de trabalho

A Fundação ParáPaz, a partir da sua Unidade Social e Profissional, tem possibilitado cada vez mais o acesso da população a cursos de qualificação, e o melhor, de forma gratuita. Atualmente, todos os três cursos disponíveis estão com as vagas totalmente preenchidas, o que demonstra o quanto é essencial procurar alternativas para destacar-se no mercado de trabalho e o quanto as pessoas procuram por oportunidades.

O objetivo da iniciativa é aumentar a empregabilidade de jovens e adultos proporcionando ferramentas adequadas para o desenvolvimento de suas habilidades, como o curso de informática básica, no qual os alunos aprendem na prática como utilizar a internet e seus recursos no ambiente corporativo, como destaca o professor Pedro Pontes.

“Estamos focando no pacote de Office voltado para o mercado de trabalho, que são os principais programas que as empresas utilizam, como o Word, Excel, Power Point. Como a grande maioria é estudante, focamos, também, na internet, em pesquisas, que eles precisam para desenvolver trabalhos escolares. O importante é que eles saiam capacitados e aptos para futuros empregos”, disse o profissional.

Moradores do bairro Águas Lindas, em Ananindeua, os irmãos Jackhiori Lima, 20 anos, e Igor Monteiro, de 21 anos, ingressaram com o incentivo do pai e estão na expectativa do que o curso proporcionará. Jackhiori conta que utilizava o computador somente para jogar, mas que pretende aprender muito mais para se adequar às necessidades do mercado. Já Igor iniciou um curso, também de informática, mas não finalizou, porém, garante que agora será diferente. “Gosto de aprender e sei que preciso me destacar para ter oportunidades e a informação é a base de tudo”, conclui.

Além do curso de informática, o de Auxiliar Administrativo e, pela primeira vez, de Analista de Rh, também fazem parte da grade atual da ParáPaz, e todos eles tiveram início na última terça-feira (24), totalizando 187 alunos matriculados.

“A proposta de um curso voltado ao RH veio a partir de pedidos de antigos alunos, aderimos e as inscrições esgotaram. O de ‘auxiliar administrativo’ já é a terceira turma, também com vagas esgotadas. A procura tem sido cada vez maior, tanto que ampliamos o número de vagas e temos feito adaptações para atender melhor os alunos. Dentro da grade curricular oferecemos oficinas de informática em que eles aprendem a elaborar documentos, memorandos, ofícios, e trabalhos em equipe, estimulando a criatividade e outras habilidades”, informou Renan Freitas, coordenador da Unidade Social e Profissional ParáPaz.

Segundo Renan, os cursos são bem completos e têm a duração de 2 a 3 meses, com aulas duas vezes por semana e os alunos recebem todo o material didático para acompanhar as aulas, sem nenhum custo. Ao final de cada curso, há uma cerimônia para a entrega dos certificados. A intenção é realizar de 3 a 4 edições por ano.

No segmento de atividades físicas, as aulas de pilates e de ritmos iniciam a partir de segunda-feira da semana que vem, dia 30, mas também com todas as 60 vagas, de cada atividade, preenchidas.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divugação